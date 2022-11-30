Кьяер высказался о вылете Дании с ЧМ-2022

Защитник датской национальной команды Симон Кьяер высказался о вылете своей команды с чемпионата мира - 2022.

«Очень расстроены, но это часть футбола. Мы взлетели очень высоко на Евро-2020, а теперь упали вниз, но это часть игры», — заявил футболист итальянского «Милана», чьи слова приводит «Спорт-Экспресс». По мнению защитника, Дания не смогла показать качественную командную игру, не создав достаточное количество моментов.

Напомним, что бронзовые призёры последнего чемпионата Европы заняли последнее место в группе, вылетев после поражения от Австралии с минимальным счётом.