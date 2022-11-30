Григорян: «Австралия — это бойцы»

Известный российский тренер Александр Григорян высказался о шансах сборной Австралии в предстоящем поединке со сборной Дании, который определит итоговое положение команд в квартете.

«Австралия — это бойцы. Напоминают те команды, которые лет 12 назад в первой лиге я тренировал, когда они выходили с бодуна, но убеждали, что умрут на поле. Вызывает уважение эта команда, но уровень не тот», - приводит слова Григоряна «Матч ТВ».

Решающий матч, который определит кто же в итоге выйдет из не самого лёгкого квартета в плей-офф, между Данией и Австралией состоится сегодня в 18:00. Теоретически, австралийцам для выхода будет достаточно даже ничейного результата, датчанам же в обязательном порядке необходимо только побеждать.

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