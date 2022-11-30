​Сборные Австралии и Дании назвали составы на очную битву

Если сборная Туниса не сотворит сенсацию в виде победы над Францией, то второй билет в плей-офф от группы D разыграют Австралия и Дания. При этом австралийцам хватит ничьей, а датчанам нужна только победа.

Сборная Австралии выйдет на поле с первых минут в таком составе: Райан, Дегенек, Суттар, Роулс, Бехич, Леки, Ирвайн, Муй, Макгри, Гудвин, Дюк.

Сборная Дании, в свою очередь, начнёт игру в следующем составе: Шмейхель, Андерсен, Андреас Кристенсен, Меле, Расмус Кристенсен, Хёйбьерг, Йенсен, Эриксен, Сков-Ольсен, Брайтвайт, Линдстрём.

Матч Австралия – Дания стартует в 18:00 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию.