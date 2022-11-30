В Австралии праздник – футбольная сборная страны довольно неожиданно обыграла Данию (1:0) в третьем туре группового этапа чемпионата мира и получила путёвку в плей-офф. Австралийские фанаты горячо поддерживали свою команду в Мельбурне на главной площади. Их не смутило позднее время – по местному времени матч начинался в два часа ночи.

Видео с горячей поддержкой сборной Австралии в Мельбурне опубликовал телеграм-канал «Первый спорт».

В 1/8 финала сборная Австралии сыграет с победителем группы С. «Соккеруз» узнают имя своего соперника в среду вечером.