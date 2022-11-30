Тренер Дании Юльманн: «Беру на себя всю ответственность за наш провал»

Главный тренер сборной Дании Каспер Юльманн высказался о неудаче на чемпионате мира.

Датчане не оправдали ожиданий, проиграв австралийцам в последнем туре (0:1) и заняв последнее место в группе с одним набранным очков в активе.

«Сейчас нет смысла что-то анализировать, мы очень разочарованы. Нам очень жаль, что мы не смогли порадовать наших болельщиков и достичь того результата, на который они рассчитывали. Сегодняшнее поражение – очень болезненный итог, у нас ничего не получалось. Я беру на себя всю ответственность за произошедшее», – заявил Юльманн на послематчевой пресс-конференции.