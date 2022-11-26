Игрок сборной Австралии — о Слуцком: «Одна из самых интересных личностей, которых я встречал в футболе»

Полузащитник сборной Австралии Джексон Ирвайн высказался о совместной работе в российским тренером Леонидом Слуцким в «Халл Сити».

По словам 29-летнего футболиста, у него были отличные отношения со Слуцким, который возглавлял английскую команду в 2017 году.

«Фантастический человек, одна из самых интересных личностей, которых я встречал в футболе. От него исходил свет, когда заходил в раздевалку. Было очень жалко, когда его уволили», — цитирует Ирвайна «Чемпионат».

Австралийский хавбек также отметил, что Слуцкий старался привить команде атакующий футбол, однако она очень плохо действовала в обороне, из-за чего специалист и был отправлен в отставку.

Напомним, что после «Халл Сити» Слуцкий работал в нидерландском «Витессе» и казанском «Рубине», который он официально покинул 15 ноября нынешнего года.