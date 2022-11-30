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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Бояринцев оценил игру сборной Австралии в матче с Данией

30 Ноября 2022 • 20:39 Комментировать
Австралия
1:0
Дания
1 7.50 X 4.50 2 1.50
2-й тайм

Российский тренер Денис Бояринцев прокомментировал игру сборной Австралии в матче заключительного тура чемпионата мира – 2022 с Данией. Встреча завершилась победой австралийцев со счетом 1:0.

«Посмотрите, какой у Австралии был переход из обороны в атаку. Они ждали свой момент и здорово его использовали. Это все отрабатывается», — цитирует слова Бояринцева «Матч ТВ».

Группу D выиграла Франция (6 очков), второе место заняла Австралия (6 очков), на третьей строчке — Тунис (4), последняя — Дания (1).  

Сегодня, 30 ноября, определятся соперники французов и австралийцев в 1/8 финала. В 22:00 по мск стартуют матчи группы C: Саудовская Аравия – Мексика и Польша – Аргентина.

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АВСТРАЛИЯ ДАНИЯ
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