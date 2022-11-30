Бояринцев оценил игру сборной Австралии в матче с Данией

Российский тренер Денис Бояринцев прокомментировал игру сборной Австралии в матче заключительного тура чемпионата мира – 2022 с Данией. Встреча завершилась победой австралийцев со счетом 1:0.

«Посмотрите, какой у Австралии был переход из обороны в атаку. Они ждали свой момент и здорово его использовали. Это все отрабатывается», — цитирует слова Бояринцева «Матч ТВ».

Группу D выиграла Франция (6 очков), второе место заняла Австралия (6 очков), на третьей строчке — Тунис (4), последняя — Дания (1).

Сегодня, 30 ноября, определятся соперники французов и австралийцев в 1/8 финала. В 22:00 по мск стартуют матчи группы C: Саудовская Аравия – Мексика и Польша – Аргентина.