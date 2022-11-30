Семшов высказался о выходе Австралии в плей-офф ЧМ-2022

Бывший футболист российской национальной команды Игорь Семшов высказался о выходе Австралии в 1/8 финала чемпионата мира - 2022.

«Австралийцы после поражения 1:4 от Франции собрались и выиграли два матча. По большому счету они, как и Дания, ничего не показали», — цитирует экс-хавбека «Динамо», «Зенита» и «Торпедо» «Матч ТВ». По мнению эксперта, Дания, несмотря на уровень австралийцев, не наиграла на продолжение борьбы за титул.

Напомним, что подопечные Грэма Арнольда одержали две минимальные победы над Тунисом и Данией соответственно, впервые за 16 лет выйдя в плей-офф мундиаля.