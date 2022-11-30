Уилкшир: «Горжусь тем, что я австралиец»

Бывший футболист столичного «Динамо» Люк Уилкшир высказался о выходе Австралии в плей-офф ЧМ-2022.

«Горжусь тем, что я австралиец! Это история для нас всех! Сегодня я потерял дар речи! Мы прошли в следующий раунд, я осмеливаюсь мечтать о большем!», — приводит слова экс-защитника московской команды издание «Спорт-Экспресс».

Напомним, что подопечные Грэма Арнольда с минимальным счётом обыграли Данию, одержав вторую победу в Катаре и выйдя в плей-офф чемпионата мира впервые за 16 лет. Сам Уилкшир был частью состава, вышедшего в 1/8 финала турнира в Германии.