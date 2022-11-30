Наставник Австралии: «Я так горжусь!»

Сборная Австралии обыграла в последнем матче группового раунда финальной части чемпионата мира датчан, лишив тех надежды на продолжение борьбы на чемпионате мира. Австралийцы во второй раз в своей истории пробились в плей-офф чемпионата мира - впервые это случилось в 2006 году. Наставник австралийской сборной Грэм Арнольд прокомментировал успех:
- Я так горжусь ребятами! Мы верили в себя и очень напряженно работали. А главное - менталитет этих ребят. Но праздновать мы не будем! Мы не праздновали и после Туниса, не будем выплескивать энергию. Сейчас важен сон, и никаких социальных сетей также, - цитирует слова Арнольда BBC Two.
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