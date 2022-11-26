Уилкшир: «У Австралии есть все шансы выйти из группы»

Бывший австралийский защитник московского «Динамо» Люк Уилкшир уверен в выходе своих соотечественников в плей-офф чемпионата мира.

«У сборной Австралии есть все шансы выйти из группы, уверен, что это реально. Сейчас нужно сконцентрироваться на восстановлении и добиться нужного результата в игре с Данией», - цитирует экс-футболиста «Спорт-Экспресс».

Днём 26 ноября австралийцы одержали важную победу над сборной Туниса. Исход игры решил гол Митчелла Дюка на 23-й минуте встречи. Победа стала для «соккеруз» первой на чемпионатах мира с 2010 года.

Для того, чтобы выйти в плей-офф, сборной Австралии надо не оступиться со сборной Дании в решающей игре группы. Поражение будет для команды провалом. Матч состоится 30 ноября.

Помимо этого, австралийцам надо надеяться, чтобы сборная Туниса не обыграла в параллельном матче сборную Франции. Набрав три очка, африканцы могут сравняться со сборной Австралии, если та сыграет с командой Дании вничью. И тогда придётся считать голы. На чемпионате мира, в первую очередь, важна разница забитых и пропущенных голов.