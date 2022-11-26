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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Волшебный навес Гудвина позволил сборной Австралии минимально обыграть Тунис на ЧМ-2022

26 Ноября 2022 • 14:59 Комментировать (2)
Тунис
0:1
Австралия
окончен

Австралия и Тунис сошлись на чемпионате мира 2022 в Катаре.

Протокол игры  
Тунис0:1Австралия
  23'Дюк Митчелл (0:1)
Дамен АйменБронн Дилан 74' (Хенисси Таха Яссин ( 74') Мерия ЯссинТальби МонтассарДрэгер Мохамед 46' (Сасси Фержани ( 46'  90') Абди Али  64'Схири ЭльесЛайдуни Аисса  26' 67' (Хазри Вахби ( 67') Слити НаимМ'Сакни ЮссефЖебали Иссам 74' (Кешрида Ваджди ( 74')
Запасные: Матлути Аймен (Балбоули)Межбри ХаннибалХассан МоуэзБен-Саид БеширСлимане АнисГандри НадерШалали ГиланИфа БилельБен-Ромдане Мохамед АлиМаалул АлиЖазири Сейфеддин
Райан МэттьюКарачич Фран 75' (Дегенек Милош ( 75') Суттар ГарриРоулс КайБехич АзизИрвайн ДжексонМуй АаронЛеки Мэттью 85' (Баккус Кенау ( 85') Макгри Райли 64' (Хрустич Айдин ( 64') Гудвин Крейг 85' (Мабил Авер ( 85') Дюк Митчелл 64' (Макларен Джейми ( 64')
Запасные: Тилио МаркоКинг ДжоэлКуол ГарангРайт БэйлиДенг ТомасВукович ДэнниКаммингс ДжейсонДевлин КэмеронРэдмейн Эндрю
26 ноября. Стадион "Эль-Джануб Стадиум".

 

Главные аутсайдеры группы D (если смотреть по именам) открывали субботний день на чемпионате мира в Катаре. Но первый тур команды провели по-разному. Австралия нарвалась на Францию, даже забила первая, но получила 1:4. А вот Тунис выглядел очень добротно, даже боевито. Африканцы на равных играли против агрессивной Дании, закономерно добыв ничью и заметно улучшив гипотетические шансы на выход из группы.

Но вот против Австралии Тунис уже выглядел не лучшим образом. Особенно это утверждение касается первого тайма. Представители страны кенгуру сразу же захватили инициативу, прибрали мяч к своим ногам и стали накатывать в неприятных атаках. Постоянные навесы Муя, выпады Гудвина, прострелы с флангов. До поры до времени всё это было не так опасно.

И только в середине первой половины встречи австралийцам удалось не сфальшивить. Гудвин открылся на левом фланге и выдумал волшебный навес, а Митчелл Дюк даже без прыжка смог поразить ворота. Австралиец головой пробил точно в угол, не оставив шансов голкиперу – 0:1. Тунис для начала ответил грубостью – жёлтую карточку Лайдуни, и только потом стал просыпаться. Австралия наоборот зажалась к своим воротам.

Дрэгера выводили на оперативный простор, просматривался уже выход один на один, но тунисец сместился во фланг, замешкался и попал под отбор защитника. А самый реальный шанс сравнять счёт упустил Мсакни, которого мощным прострелом нашли на ближней штанге. Подставлял ногу Юссеф, но умудрился с линии вратарской махнуть выше ворот. Две трети матча прошло, а у Туниса так и не было ударов в створ ворот. При такой статистике отыграться очень сложно.

Австралия по большей части отбивалась, но и в контратаках жалить не забывала. Макларен с подобающей фамилии скорости промчался по флангу и прострелил, а Мэтью Леки каких-то сантиметров не хватило, чтобы внести мяч в пустой угол. Тунис насел в концовке, были неприятные удары Тальби и Хазри, нанесённые по позиции Райана, но не серьёзную угрозу африканцы так и не сподобились.

Минимальная победа сборной Австралии зафиксирована в первом матче субботы на ЧМ-2022.

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Комментарии (2)
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ARTUR
26 Ноября 2022 в 15:10
Мне Австралия по душе , им по фиг с кем они играют , они играют и делают это с настроением , Вату не катают как Уэльс , та же Хорватия , Польша.. Тунис немножко разачаровал , с датчанами играли совсем даже не плохо .
AMV
26 Ноября 2022 в 15:04
Только тот,кто побеждал в этом матче,мог рассчитывать на возможность выхода из группы.теперь в очной встрече с Данией австралийцы разыграют второе место.так,во всяком случае,это больше всего выглядит на данный момент.
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