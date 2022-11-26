Волшебный навес Гудвина позволил сборной Австралии минимально обыграть Тунис на ЧМ-2022

Австралия и Тунис сошлись на чемпионате мира 2022 в Катаре.

Главные аутсайдеры группы D (если смотреть по именам) открывали субботний день на чемпионате мира в Катаре. Но первый тур команды провели по-разному. Австралия нарвалась на Францию, даже забила первая, но получила 1:4. А вот Тунис выглядел очень добротно, даже боевито. Африканцы на равных играли против агрессивной Дании, закономерно добыв ничью и заметно улучшив гипотетические шансы на выход из группы.

Но вот против Австралии Тунис уже выглядел не лучшим образом. Особенно это утверждение касается первого тайма. Представители страны кенгуру сразу же захватили инициативу, прибрали мяч к своим ногам и стали накатывать в неприятных атаках. Постоянные навесы Муя, выпады Гудвина, прострелы с флангов. До поры до времени всё это было не так опасно.

И только в середине первой половины встречи австралийцам удалось не сфальшивить. Гудвин открылся на левом фланге и выдумал волшебный навес, а Митчелл Дюк даже без прыжка смог поразить ворота. Австралиец головой пробил точно в угол, не оставив шансов голкиперу – 0:1. Тунис для начала ответил грубостью – жёлтую карточку Лайдуни, и только потом стал просыпаться. Австралия наоборот зажалась к своим воротам.

Дрэгера выводили на оперативный простор, просматривался уже выход один на один, но тунисец сместился во фланг, замешкался и попал под отбор защитника. А самый реальный шанс сравнять счёт упустил Мсакни, которого мощным прострелом нашли на ближней штанге. Подставлял ногу Юссеф, но умудрился с линии вратарской махнуть выше ворот. Две трети матча прошло, а у Туниса так и не было ударов в створ ворот. При такой статистике отыграться очень сложно.

Австралия по большей части отбивалась, но и в контратаках жалить не забывала. Макларен с подобающей фамилии скорости промчался по флангу и прострелил, а Мэтью Леки каких-то сантиметров не хватило, чтобы внести мяч в пустой угол. Тунис насел в концовке, были неприятные удары Тальби и Хазри, нанесённые по позиции Райана, но не серьёзную угрозу африканцы так и не сподобились.

Минимальная победа сборной Австралии зафиксирована в первом матче субботы на ЧМ-2022.