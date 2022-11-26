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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

​Запасной игрок Туниса бросил мяч в соперника, который лежал на поле

26 Ноября 2022 • 14:23 Комментировать
Тунис
0:1
Австралия
окончен

В субботу на чемпионате мира матч второго тура группового этапа проводят сборные Туниса и Австралии. По ходу первого тайма австралиец Митчелл Дюк, открывший счёт в этом поединке, оказался на газоне после стыка. Мяч при этом отскочил к скамейке запасных тунисской команды. Там его подобрал Ханнибал Межбри и бросил в поле. При этом игрок сборной Туниса попал как раз в лежащего Дюка, что спровоцировало конфликт. Впрочем, рефери оценил действия Межбри как неумышленные. Никаких санкций не последовало, футболисты пожали руки.

Ханнибал Межбри принадлежит «Манчестер Юнайтед». На правах аренды он выступает за «Бирмингем».

Следить за матчем Тунис – Австралия можно в текстовой трансляции.

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Сборная Австралии Сборная Туниса Митчелл Дюк Ханнибал Межбри
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