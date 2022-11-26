​Сборная Австралии выиграла матч чемпионата мира впервые с 2010 года

Для сборной Австралии турнир в Катаре является шестым чемпионатом мира, на который она поехала. С 2006 году австралийцы регулярно участвуют в мундиалях, однако победы они добывают довольно редко.

В субботу Австралия обыграла Тунис со счётом 1:0. Для австралийцев это только третья победа на чемпионатах мира.

Ранее Австралия на мундиалях обыгрывала Японию (3:1 в 2006 году) и Сербию (2:1 в 2010 году).

Всего на чемпионатах мира сборная Австралии провела 18 матчей. Вот их результаты: 0:2, 0:3, 0:0, 3:1, 0:2, 2:2, 0:1, 0:4, 1:1, 2:1, 1:3, 2:3, 0:3, 1:2, 1:1, 0:2, 1:4, 1:0.

В третьем туре группового этапа сборная Австралии сыграет против Дании.