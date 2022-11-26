Кержаков – о фаворитах ЧМ-2022: «Пока рано об этом говорить»

Трёхкратный чемпион России в составе петербургского «Зенита» Александр Кержаков поделился своими впечатлениями от первого тура чемпионата мира - 2022 в Катаре.

Специалист назвал национальную команду Саудовской Аравии, обыгравшую Аргентину (2:1) той сборной, которая, безо всяких сомнений, смогла удивить его больше всех других коллективов на турнире.

«Что касается главных фаворитов мундиаля, то пока рано об этом говорить», - приводит слова Кержакова «РБ Спорт».

По ходу данного соревнования Кержаков следит за различными сборными и анализирует работу тренерских штабов, признался эксперт.

Следующая игра в Катаре, Тунис – Австралия, начнётся сегодня в 13:00. В первом туре группового этапа ни одна из этих команд не смогла добиться победного результата.