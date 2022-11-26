Дюк - единственный автор гола на чемпионате мира, который не выступает в высшей лиге

Сборная Австралии обыграла с минимальным счетом команду из Туниса в матче второго тура группового раунда финальной части чемпионата мира, добыв первую с 2010 года победу в рамках самого престижного футбольного турнира из всех проводимых. Победный гол забил Митчелл Дюк, выступающий за японскую команду «Фаджиано Окаяма», которая представляет вторую лигу японского чемпионата.

Как выяснилось, Дюк - единственный пока что автор гола на чемпионате мира, который не выступает в высшей лиге того или иного чемпионата. Все остальные авторы голов в рамках проходящего в Катаре Мундиаля выступают за клубы из высших лиг.