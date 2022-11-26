Уилкшир уверен, что Австралия выйдет в плей-офф ЧМ-2022

Бывший футболист столичного «Динамо» Люк Уилкшир высказался о результате матча второго тура ЧМ-2022 между Австралией и Тунисом.

«Это невероятное достижение. Первая победа на чемпионатах мира с 2010 года. Теперь у сборной Австралии есть все шансы выйти из группы. На сто процентов уверен, что это возможно», — заявил экс-защитник московской команды в интервью изданию «Спорт-Экспресс».

По его словам, австралийцам нужно сконцентрироваться на восстановлении и добиться нужного результата в последней игре с Данией.

Напомним, что подопечные Грэма Арнольда выиграли с минимальным счётом и набрали три очка после двух туров. В последнем туре в среду, 30 ноября, их ждёт встреча с бронзовым призёром Евро-2020.