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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Известны составы на матч Туниса и Австралии

26 Ноября 2022 • 12:05 Комментировать
Тунис
0:1
Австралия
1 2.25 X 3.25 2 3.60
перерыв

Опубликованы составы на первый матч игрового дня ЧМ-2022 между сборными Туниса и Австралии.

Джалел Кадри и Грэм Арнольд доверились следующим игрокам:

Сборная Туниса: Дамен, Абди, Тальби, Мерия, Бронн, Дрэгер, Лайдуни, Схири, М’Сакни, Слити, Жебали.

Сборная Австралии: Райан, Бехич, Роулс, Суттар, Карачич, Макгри, Муй, Ирвайн, Гудвин, Дюк, Лэки.

Напомним, что встреча на стадионе «Эль-Джануб» начнётся уже в 13:00 по московскому времени. После первого тура Австралия замыкает турнирную таблицу группы после поражения от Франции, а Тунис сыграл нулевую ничью с Данией.

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ТУНИС АВСТРАЛИЯ
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