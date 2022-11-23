Игрок сборной Туниса рассказал, какие советы дал ему Черчесов перед чемпионатом мира

Полузащитник «Ференцвароша» и сборной Туниса Аисса Лаидуни высказался о совместной работе с российским тренером Станиславом Черчесовым в венгерском клубе.

По словам футболиста, он многому научился у экс-наставника сборной России, с которым имеет очень хорошие отношения и регулярно поддерживает связь.

«Считаю его сильным тренером. Я получил от него немало полезных советов, потому что он хорошо знает этот турнир. Перед турниром он пожелал показать свой уровень игры, быть сконцентрированным», — цитирует Лаидуни ТАСС.

Напомним, вчера, 22 ноября, сборная Туниса сыграла вничью с Данией (0:0) в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира. Свою следующую встречу команда Лаидуни проведёт 26 ноября против Австралии. Начало — в 13:00 по московскому времени.