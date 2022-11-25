Булыкин: «Крупное поражение австралийцев в первом туре не должно вводить в заблуждение»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин сделал прогноз на матч чемпионата мира между сборными Туниса и Австралии. Экс-футболист не считает представителей южного полушария аутсайдерами в этой паре.

- Крупное поражение австралийцев в первом туре не должно вводить в заблуждение. Уж очень мощны нынче французы, - заявил Булыкин в интервью «Плеймейкеру».

Что касается ставки на итог поединка, Дмитрий Булыкин считает, что наиболее вероятный результат - ничейный, включая безголевой вариант.

Напомним, что именно так Тунис сыграл против датчан в первом туре. Австралия же уступила Франции (1:4). Тунис и Австралия начнут свой матч в 13:00.