Итальянский журналист: «В Катаре всё лучше, чем в России»

Итальянский журналист Массимо Франки сравнил организацию чемпионата мира в Катаре с той, которая была четыре года назад в России.

По мнению журналиста, турнир в Катаре организован намного лучше, чем в России.

«В Катаре однозначно всё лучше, чем в России — начиная от организации и заканчивая футболом, здесь нет никаких проблем», — цитирует Франки «РБ Спорт».

Напомним, что ранее совет Международной федерации футбола признал мундиаль в России лучшим за всю историю проведения турнира. Чемпионом мира в 2018 году стала сборная Франции. Россия же дошла до четвертьфинала, где в серии послематчевых пенальти уступила команде Хорватии.