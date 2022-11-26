​Дюк вывел сборную Австралии вперёд в матче с Тунисом

Субботнюю программу второго тура группового этапа на чемпионате мира открывает матч между сборными Туниса и Австралии. На 24-й минуте поединка австралийцы отпраздновали забитый гол. После подачи с левого фланга Митчел Дюк головой аккуратно переправил мяч под правую штангу.

Следить за дальнейшим развитием событий в матче Тунис – Австралия во всех подробностях можно в текстовой трансляции, которая проходит на страницах портала LiveResult.

Напомним, что в первом туре группового этапа мундиаля сборная Туниса сыграла вничью с Данией (0:0), а Австралия проиграла Франции (1:4).