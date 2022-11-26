Гасилин считает, что сборная Австралии заслуженно обыграла Тунис

Экс-нападающий «Зенита» Алексей Гасилин высказался после поражения сборной Туниса от Австралии. Матч второго тура группового этапа чемпионата мира завершился со счетом 0:1.

«Я думал, что Тунис — фаворит, но австралийцы первые 30 минут играли хорошо, они забили закономерный гол. Можно еще отметить их вратаря, главную звезду — Райан играл за «Арсенал», — приводит слова Гасилина «Матч ТВ». Эксперт заявил, что считает голкипера сборной Австралии лучшим игроком минувшего матча.

В заключительном туре групповой стадии ЧМ Австралия сыграет с Данией (30 ноября), а Тунис — с Францией (30 ноября).