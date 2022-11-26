​Сборная Австралии не пропустила в матче ЧМ впервые с 1974 года

Сборная Австралии в субботу обыграла Тунис со счётом 1:0 во втором туре группового этапа чемпионата мира. Австралийцы лишь второй раз в истории смогли завершить матч мундиаля без пропущенного гола. Первый такой случай имел место быть в 1974 году, когда Австралия выступала на мировом футбольном форуме впервые. Тогда австралийцы сыграли вничью со сборной Чили – 0:0.

Обыграв Тунис, сборная Австралии сохраняет шансы на выход в плей-офф чемпионата мира. В третьем туре австралийцы сыграют против Дании. Матч пройдёт в среду, 30 ноября.

Отметим, что в плей-офф чемпионата мира сборная Австралии играла лишь раз – в 2006 году команда проиграла в 1/8 финала Италии (0:1).