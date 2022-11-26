Сёмин ответил на вопрос о том, кого он поддерживает на ЧМ-2022

Бывший главный тренер национальной команды России Юрий Сёмин рассказал о том, кого он поддерживает в Катаре.

«Какую сборную поддерживаю? Я просто смотрю футбол и наслаждаюсь игрой», - цитирует Сёмина «РБ Спорт».

Главное футбольное событие последних четырёх лет началось в Катаре 20 ноября матчем сборной страны-хозяйки с командой Эквадора (0:2).

Одними из главных сенсаций в первом туре группового этапа стали поражения с одинаковым счётом 1:2 сборных Аргентины (от Саудовской Аравии) и Германии (от Японии).

Следующий матч чемпионата мира состоится сегодня в 13:00. На поле сойдутся команды Туниса и Австралии.