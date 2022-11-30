Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Группа A
Gollandiya Нидерланды 7 Senegal Сенегал 6 Ekvador Эквадор 4 Katar Катар 0
Группа B
SShA США 5 Angliya Англия 4 Iran Иран 3 Uels Уэльс 1
Группа C
Polsha Польша 4 Saudovskaya Araviya Саудовская Аравия 3 Argentina Аргентина 3 Meksika Мексика 1
Группа D
Franciya Франция 6 Tunis Тунис 4 Avstraliya Австралия 3 Daniya Дания 1
Группа E
Ispaniya Испания 4 Yaponiya Япония 3 Kosta-Rika Коста-Рика 3 Germaniya Германия 1
Группа F
Horvatiya Хорватия 4 Marokko Марокко 4 Belgiya Бельгия 3 Kanada Канада 0
Группа G
Braziliya Бразилия 6 Shveycariya Швейцария 3 Serbiya Сербия 1 Kamerun Камерун 1
Группа H
Portugaliya Португалия 6 Gana Гана 3 Yujnaya Koreya Южная Корея 1 Urugvay Уругвай 1
Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Австралия минимально обыграла Данию и прошла в 1/8 финала чемпионата мира

30 Ноября 2022 • 19:57 Комментировать (6)
Австралия
1:0
Дания
1 7.50 X 4.50 2 1.50
2-й тайм

Австралия и Дания сошлись в очном поединке, чтобы побороться за вторую путёвку в плей-офф из группы D. Представителей страны кенгуру устраивала ничья, при условии, что Тунис не обыграет Францию. Но разве в это возможно было поверить? Европейцам нужна была только победа. Виной тому неудачная игра датчан в первом туре, когда подопечные Каспера Юльманна не смогли обыграть сборную Туниса. Объективно, что обе встречающиеся сегодня команды не смогли обыграть Францию, поэтому небольшой перевес, связанный с возможностью ничейнего результата был у Австралии.

Протокол игры  
Австралия1:0Дания
(1:0) Леки Мэттью60'  
Райан МэттьюДегенек Милош  57'Суттар ГарриРоулс КайБехич Азиз  4'Леки Мэттью 89' (Хрустич Айдин ( 89') Муй АаронИрвайн ДжексонГудвин Крейг 46' (Баккус Кенау ( 46') Макгри Райли 74' (Райт Бэйли ( 74') Дюк Митчелл 82' (Макларен Джейми ( 82')
Запасные: Тилио МаркоКинг ДжоэлКуол ГарангДенг ТомасВукович ДэнниКаммингс ДжейсонДевлин КэмеронКарачич ФранРэдмейн ЭндрюАткинсон НатаниэльМабил Авер
Шмейхель КасперКристенсен Расмус 46' (Бах Александр ( 46') Андерсен ЙоакимКристенсен АндреасМеле Йоаким 69' (Корнелиус Андреас ( 69') Хёйбьерг Пьер-ЭмильЙенсен Матиас 59' (Дамсгор Миккель ( 59') Сков-Ольсен Андреас 69' (Сков Роберт ( 69'  75') Эриксен КристианЛиндстрём ЙесперБрайтвайт Мартин 59' (Дольберг Каспер ( 59')
Запасные: Рённов ФредерикНельссон ВикторВасс ДаниэльКристенсен ОливерКьяер СимонВинд ЙонасСтрюгер-Ларсен ЙенсПоульсен ЮссуфНоргор Кристиан
30 ноября. Стадион "Эль-Джануб Стадиум".

Поэтому неудивительно, что уже с первых минут датчане пошли в атаку. Австралийцы не были готовы к такому темпу, поэтому уже на пятой минуте встречи Бехич нарушил правила на  Сков-Ольсене, за что и получил жёлтую карточку.  Через семь оборотов секундной стрелки Сков-Ольсен снова появился в центре внимания. После его прострела Линдстрём был близок к тому, чтобы открыть счёт в матче, но его удар принял на себя защитник австралийцев Роулс. 

Через минуту отменную реакцию продемонстрировал голкипер номинальных хозяев Мэттью Райн, который вытащил из верхнего угла мяч, пущенный Матиасом Йенсеном. Любопытно, что голкипер австралийцев защищает цвета датского клуба «Копенгаген», поэтому с двумя игроками соперника он знаком. Но ни Корнелиус, ни Васс, представляющие «Брондбю» и «Копенгаген», выступающие в датской Суперлиге в стартовом составе не вышли.

Постепенно мяч стал переходить к Австралии. В середине первого тайма Митчелл зацепился за игровой снаряд, скинув его Макгри, но удар последнего пришёлся точно в Шмейхеля. Форвард английского «Мидлсбро» ещё раз напомнил о себе под занавес первой половины игры, но вновь Данию выручил Шмейхель.

После перерыва команды начали встречу с одной перестановкой с каждой стороны. Но события начали разворачиваться после того, как Тунис повёл в счёте в параллельной встрече. Сначала Эриксен пробил рядом с «девяткой». В ответной атаке Леки устремился к передаче в свободную зону, выскочил на рандеву со Шмейхелем и отправил игровой снаряд в нижний угол ворот датчан. По мере приближения девяностой минуты Дания всё больше угасала и совсем не напоминала бронзовых призёров чемпионата Европы 2020. За четверть часа до финального свистка Дольберг оказался на газоне в чужой штрафной площади, но надежды поклонников Дании быстро угасли, перед этим эпизодом  нападающий европейцев забрался в положение вне игры.

Наставник австралийцев Грэм Арнольд умело бросал в бой «свежую кровь», которая держала мяч и не позволяла сопернику даже и думать о забитом мяче. Тем более, что Тунис в параллельной игре и не думал сдаваться. Дания не могла, Австралию результат устраивал, Тунис сделал всё, что мог. При таком раскладе вторая строчка и выход в 1/8 финала досталась Австралии, которая во второй раз в своей истории пробилась в стадию плей-офф.

Константин Лицин

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Австралия Дания
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
АВСТРАЛИЯ ДАНИЯ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (6)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Alex1972
30 Ноября 2022 в 20:14
Очень хорошо... Датчанам надо ехать домой и читать сказки Андерсена... Всё полезней, чем играть в такой шлаковый футбик...
wertygaz
30 Ноября 2022 в 20:12
Датчане вообще не вышли на этот матч… вообще не играли…
CELTIC FROST
30 Ноября 2022 в 20:06
Вот тебе и теневой фаворит. возможный полуфиналист. сверхсбалансированная команда без слабых мест и т.д. Дания совсем того. а еще наших буратин ругают)) (хотя их стоит. безусловно))
ARTUR
30 Ноября 2022 в 20:00
Вот вам и доминация европейских команд , Дания которую я считал одной из сильнейших команд европы оказалась самым большим днищем ... обьяснить такой провал я не могу.., Тунис , Австралия и внизу Дания ...сенсация по любому
Element-22
30 Ноября 2022 в 20:09
Мне кажется, есть вероятность намеренного слива :) смерти рабочих, повязки, какие-то символы на форме, полёты без жён - из-за всего этого датчане поднимали вой. Да и плюс ко всему, именно их федерация, по слухам, собиралась воевать с ФИФА.
Element-22
30 Ноября 2022 в 20:00
Как по мне, очень странно. Команда, дошедшая до полуфинала Евро год назад, затем катком проехавшаяся по всем соперникам в отборе к ЧМ, одержав 9 побед из 10, долбившая оба раза французов в Лиге Наций, вот так бездарно проводит все 3 матча, не может сделать 3 передачи в течение атаки и банально хотя бы разок взорваться, организовать навал в играх с Тунисом и Австралией?…
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Тунис Тунис
Франция Франция
1
0
15.00 5.40 1.27
Видео
149 мин
Австралия Австралия
Дания Дания
1
0
6.50 3.70 1.62
Видео
30.11.22 в 22:00
Саудовская Аравия Саудовская Аравия
Мексика Мексика
7.00 4.00 1.55
Видео
30.11.22 в 22:00
Польша Польша
Аргентина Аргентина
5.10 4.10 1.67
Видео
01.12.22 в 18:00
Канада Канада
Марокко Марокко
3.30 3.30 2.30
Видео
01.12.22 в 18:00
Хорватия Хорватия
Бельгия Бельгия
4.00 3.60 1.95
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 30 Ноября
20:39 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Бояринцев оценил игру сборной Австралии в матче с Данией
20:39 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Влахович: «Готов оставаться на скамейке запасных, если это нужно команде»
20:38 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​В Мельбурне фанаты даже в 3 часа ночи горячо поддерживали сборную Австралии – видео видео
20:33 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Почеттино: «Кейн — один из лучших нападающих в мире»
20:31 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​Уткин объяснил, почему выход Австралии в плей-офф – не сюрприз
20:30 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Сборная Дании не может выиграть уже в шести матчах на чемпионате мира - это её антирекорд
20:29 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Сборная Австралии впервые в своей истории выиграла два матча подряд на чемпионате мира
20:28 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Далич: «Возвращение Лукаку изменит манеру игры сборной Бельгии»
20:24 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Мор: «Победа Австралии над Данией — главная неожиданность»
20:18 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Ковачич: «Сборная Бельгии очень сильна»
20:14 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Сборная Австралии впервые с 2006 года вышла в плей-офф чемпионатов мира
20:06 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Житель Дохи указал путь в бар четырём англичанам, не узнав в них игроков сборной
19:59 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​8 сборных уже пробились в плей-офф чемпионата мира
19:58 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Мюллер прокомментировал неудачный старт ЧМ-2022 для сборной Германии
19:57 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Австралия минимально обыграла Данию и прошла в 1/8 финала чемпионата мира 6
Все новости
Рекомендуем