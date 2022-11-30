Австралия минимально обыграла Данию и прошла в 1/8 финала чемпионата мира

Австралия и Дания сошлись в очном поединке, чтобы побороться за вторую путёвку в плей-офф из группы D. Представителей страны кенгуру устраивала ничья, при условии, что Тунис не обыграет Францию. Но разве в это возможно было поверить? Европейцам нужна была только победа. Виной тому неудачная игра датчан в первом туре, когда подопечные Каспера Юльманна не смогли обыграть сборную Туниса. Объективно, что обе встречающиеся сегодня команды не смогли обыграть Францию, поэтому небольшой перевес, связанный с возможностью ничейнего результата был у Австралии.

Поэтому неудивительно, что уже с первых минут датчане пошли в атаку. Австралийцы не были готовы к такому темпу, поэтому уже на пятой минуте встречи Бехич нарушил правила на Сков-Ольсене, за что и получил жёлтую карточку. Через семь оборотов секундной стрелки Сков-Ольсен снова появился в центре внимания. После его прострела Линдстрём был близок к тому, чтобы открыть счёт в матче, но его удар принял на себя защитник австралийцев Роулс.

Через минуту отменную реакцию продемонстрировал голкипер номинальных хозяев Мэттью Райн, который вытащил из верхнего угла мяч, пущенный Матиасом Йенсеном. Любопытно, что голкипер австралийцев защищает цвета датского клуба «Копенгаген», поэтому с двумя игроками соперника он знаком. Но ни Корнелиус, ни Васс, представляющие «Брондбю» и «Копенгаген», выступающие в датской Суперлиге в стартовом составе не вышли.

Постепенно мяч стал переходить к Австралии. В середине первого тайма Митчелл зацепился за игровой снаряд, скинув его Макгри, но удар последнего пришёлся точно в Шмейхеля. Форвард английского «Мидлсбро» ещё раз напомнил о себе под занавес первой половины игры, но вновь Данию выручил Шмейхель.

После перерыва команды начали встречу с одной перестановкой с каждой стороны. Но события начали разворачиваться после того, как Тунис повёл в счёте в параллельной встрече. Сначала Эриксен пробил рядом с «девяткой». В ответной атаке Леки устремился к передаче в свободную зону, выскочил на рандеву со Шмейхелем и отправил игровой снаряд в нижний угол ворот датчан. По мере приближения девяностой минуты Дания всё больше угасала и совсем не напоминала бронзовых призёров чемпионата Европы 2020. За четверть часа до финального свистка Дольберг оказался на газоне в чужой штрафной площади, но надежды поклонников Дании быстро угасли, перед этим эпизодом нападающий европейцев забрался в положение вне игры.

Наставник австралийцев Грэм Арнольд умело бросал в бой «свежую кровь», которая держала мяч и не позволяла сопернику даже и думать о забитом мяче. Тем более, что Тунис в параллельной игре и не думал сдаваться. Дания не могла, Австралию результат устраивал, Тунис сделал всё, что мог. При таком раскладе вторая строчка и выход в 1/8 финала досталась Австралии, которая во второй раз в своей истории пробилась в стадию плей-офф.

Константин Лицин