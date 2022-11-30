Леки: «Мы это сделали»

Сборная Австралии обыграла в последнем матче группового раунда финальной части чемпионата мира датчан, лишив тех надежды на продолжение борьбы на чемпионате мира. Победный гол австралийцев забил Мэттью Леки, который прокомментировал свои чувства и мысли по этому поводу.

- Я горжусь, но я вымотан, мы отдали все ради этого. И мы сделали это. Сейчас трудно описать наши эмоции. Мы верили в себя. Последние пятнадцать-двадцать минут были очень сложными, они давили, но мы знали, что не уступим. Повторюсь, горжусь, но надо и отдохнуть хорошо перед следующим матчем, - цитирует слова Леки BBC Two.