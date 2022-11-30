Брайтвайт считает, что сборная Дании способна выиграть чемпионат мира

Нападающий сборной Дании Мартин Брайтвайт считает свою национальную команду одним из главных претендентов на победу в мундиале, который сейчас проходит в Катаре.

По мнению 31-летнего форварда, раньше датчане не обладали уверенностью в себе. Сейчас же дело обстоит иначе.

«У нас появилась вера, что мы можем чего-то добиться. Болельщики ждут от нас многого, так что сборная Дании является претендентом на победу», — приводит слова Брайтвайта The Guardian.

Напомним, что в первых двух турах группового этапа мундиаля датчане набрали одно очко, уступив Франции (1:2) и сыграв вничью с Тунисом (0:0). В данную минуту скандинавы проводят свой матч против Австралии. Идёт первый тайм, и счёт пока не открыт.