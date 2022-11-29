Главный тренер Австралии: «Никогда в жизни не тренировал на ничью»

Главный тренер сборной Австралии Грэм Арнольд прокомментировал предстоящий поединок со сборной Дании.

«Это ничем не отличается от любой другой игры. Я никогда в жизни не тренировал на ничью, поэтому мы не будем этим заниматься. Опять же, речь идёт о том, чтобы выйти и быть впереди, как это было в течение 30 минут против Франции и в течение 60 минут против Туниса. Это смысл, который я доносил до парней. Теперь пришло время играть на 90 или 100 процентов против Дании, и убедиться, что мы исправили все ошибки. Мы работаем уже четыре с половиной года, игроки точно знают, что нужно делать и каковы мои ожидания», - приводит слова Арнольда GWFN.