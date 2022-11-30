Мор: «Победа Австралии над Данией — главная неожиданность»

Бывший защитник «Спартака» Эдуард Мор высказался после поражения сборной Дании от Австралии. Матч третьего тура групповой стадии чемпионата мира – 2022 завершился победой австралийцев со счетом 1:0.

«Для меня победа Австралии — главная неожиданность. Я был убежден в победе Дании. Хотя по первому тайму казалось, что вот‑вот датчане забьют. Глобально я в шоке», — заявил Мор «Матч ТВ». Эксперт отметил, что считает Данию главным разочарованием турнира в Катаре.

Датчане заняли последнее место в своей группе и покинули чемпионат мира вместе с Тунисом. В 1/8 финала из квартета D вышли Франция и Австралия.