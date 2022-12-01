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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Булыкин: «Австралийцы сделали сенсацию, обыграв сборную Дании»

01 Декабря 2022 • 16:14 Комментировать
Австралия
1:0
Дания
1 7.50 X 4.50 2 1.50
2-й тайм

Экс-футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин заявил, что сборная Австралии совершила сенсацию, одолев Данию. Матч заключительного тура групповой стадии чемпионата мира завершился победой австралийцев со счетом 1:0.

«Французы, конечно, являются претендентами на чемпионство, а вот австралийцы сделали сенсацию, обыграв сборную Дании, которая в принципе была фаворитом в этой встрече», — приводит слова Булыкина Rusfootball.

Эксперт добавил, что на этом турнире было уже много неожиданных результатов, которые происходят каждый день.

Франция и Австралия вышли в 1/8 финала чемпионата мира, а их соперники по группе Дания и Тунис покинули мундиаль.  

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Дмитрий Булыкин Сборная Франции Сборная Австралии Сборная Дании
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АВСТРАЛИЯ ДАНИЯ
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