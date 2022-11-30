Сборная Австралии впервые в своей истории выиграла два матча подряд на чемпионате мира

Сборная Австралии обыграла в последнем матче группового раунда финальной части чемпионата мира датчан, лишив тех надежды на продолжение борьбы на чемпионате мира. В предыдущем своем матче австралийцы обыграли Тунис - и, как оказалось, впервые в своей истории выиграли два матча кряду в рамках чемпионата мира.

Своего соперника по плей-офф сборная Австралии узнает через несколько часов. Также напомним, что Австралия во второй раз в своей истории пробилась в плей-офф чемпионата мира -впервые это случилось в ходе немецкого Мундиаля 2006 года, но тогда австралийцев остановили будущие чемпионы мира - итальянцы.