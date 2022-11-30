Сборная Австралии впервые с 2006 года вышла в плей-офф чемпионатов мира

Сборная Австралии одержала историческую победу в матче группового этапа чемпионата мира - 2022 над Данией, выйдя в плей-офф мундиаля.

Для подопечных Грэма Арнольда это попадание в число 16 сильнейших стало первым за последние 16 лет и вторым за всю историю выступлений в рамках главных международных турниров. Напомним, что в прошлый раз команда с «зелёного» континента попадала в 1/8 финала мундиаля в 2006 году на турнире в Германии, где прошла квартет с Японией, Бразилией и Хорватией. На текущем турнире Австралии удалось сломить сопротивление Туниса и Дании, уступив Франции в стартовом туре катарского чемпионата.

Отметим, что коллектив из Азиатской конфедерации футбола смог впервые в своей истории выступлений на мировых первенствах одержать две подряд победы.