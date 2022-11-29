Главный тренер Австралии - о ЧМ-2022: «После этого мне понадобится перерыв»

Главный тренер сборной Австралии Грэм Арнольд высказался о своём будущем по окончании чемпионата мира – 2022 в Катаре.

«Когда мне говорят, что контракт истекает, я вспоминаю, что отработал четыре с половиной года. Я смотрю на это так: впервые за это время моё будущее в моих руках, и я могу сделать то, что захочу. После этого мне понадобится перерыв, но сейчас я здесь на следующие пару недель, чтобы помочь нации, помочь парням осуществить их мечты», - цитирует Арнольда FOX Sports.

В ближайшем будущем сборная Австралии проведёт решающий матч за выход из группы со сборной Дании. Для стопроцентной уверенности в выходе в плей-офф австралийцам необходимо побеждать.