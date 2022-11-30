Корнелиус прокомментировал вылет Дании с ЧМ-2022

Форвард сборной Дании Андреас Корнелиус высказался о столь раннем вылете своей команды с чемпионата мира - 2022.

«Каждый матч — новая игра. Нам не удалось набрать очки и победить. Не знаю, почему. Мы играли очень хорошо на протяжении многих лет, но мы не смогли на этом турнире», — заявил нападающий, чьи слова приводит «Спорт-Экспресс». По мнению игрока датского «Копенгагена», результаты прошлого никак не влияют на исходы в настоящем, отметив, что такому выступлению в Катаре нет оправдания.

Напомним, что поражение от Австралии оставило Данию за пределами турнира. Подопечные Каспера Юльманна заняли последнее место в группе.