Шишкин: «Вчера многие удивлялись выходу австралийцев, но они заработали шесть очков»

Двукратный вице-чемпион России в составе московского «Спартака» Роман Шишкин высказался о выступлении сборной Австралии на чемпионате мира – 2022.

«Вчера многие удивлялись выходу австралийцев, но они заработали шесть очков», - цитирует Шишкина «РБ Спорт».

Специалист отметил не самую лучшую игру австралийцев, при которой им удалось пробиться в плей-офф, но, тем не менее, факт есть факт – сборная Австралии в 1/8 финала встретится с национальной командой Аргентины во главе с капитаном Лионелем Месси.

Встреча между австралийцами и аргентинцами состоится третьего декабря в 22:00.