Форвард сборной Ирана Тареми заинтересовал «Лацио»

Форвард сборной Ирана и «Порту» Мехди Тареми привлёк внимание римского «Лацио», сообщает Football Italia.

На чемпионате мира в Катаре Тареми отметился дублем в ворота сборной Англии. А в текущем сезоне за свой клуб, португальский «Порту» у иранца 13 голов в 19 встречах. Стоит 30-летний форвард, по данным Transfermarkt, 20 млн евро.

Напомним, команде Тареми на мундиале предстоит сыграть решающий матч против сборной США 29 ноября. Американцам для попадания в плей-офф необходима только победа.

25 ноября сборная Ирана, не без участия Тареми, одержала победу над Уэльсом (2:0) и разместилась на второй строчке группы B с тремя очками в активе.