​Кирьяков рассказал, чего ждёт в матче Иран - США

В одном из вторничных матчей чемпионата мира лицом к лицу сойдутся сборные Ирана и США. Вероятно, только одна из этих двух команд пробьётся в плей-офф, хотя в теории пролететь мимо 1/8 финала могут они обе.

Своими мыслями о предстоящем матче поделился Сергей Кирьяков – бывший игрок сборной России.

«Ожидаю очень осторожного футбола. Цена ошибки слишком высока. Здесь многое зависит от того, у кого нервишки сдадут», - высказался Кирьяков для «Плеймейкера».

Кирьяков отметил принципиальность матча, учитывая в том числе и политическую подоплёку.

Матч Иран – США стартует в 22:00 по московскому времени. Следить за матчем можно будет в подробной текстовой трансляции.