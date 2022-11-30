Известны результаты медобследования Пулишича

Вингер сборной США Кристиан Пулишич, получивший повреждение по ходу матча группового этапа ЧМ-2022 против Ирана, прошел медицинское обследование. Как информирует пресс-служба американской команды, у футболиста диагностирован ушиб таза. Это повреждение не должно помешать лидеру сборной принять участие в следующей игре.

США победили Иран со счетом 1:0. Автором единственного забитого мяча стал как раз Пулишич. Американцы заняли второе место в своей группе и пробились в стадию плей-офф мундиаля. В матче 1/8 финала турнира сборная США встретится с национальной командой Нидерландов.