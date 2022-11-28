Игрок сборной США: «Наша цель – победа на ЧМ-2022»

Футболист сборной США Уокер Циммерман поделился мнением о грядущем противостоянии с национальной командой Ирана на чемпионате мира – 2022.

«Наша цель – победа на чемпионате мира. Но для этого нам сначала нужно пробиться в раунд плей-офф. В предстоящей игре мы должны выложиться на 100%, чтобы одержать победу и пробиться дальше. Нужно быть внимательными во время их контратак», - передает слова американского защитника ESPN.

Матч сборных США и Ирана состоится во вторник, 29 ноября. Начало – 22:00 по московскому времени. В этой встрече американскую команду устроит только победа.