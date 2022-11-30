Наставник американской сборной: «Не могу нарадоваться на Кристиана»

Сборная США одержала первую победу в чемпионатах мира с 2014 года, американцы переиграли команду Ирана, забив единственный мяч встречи еще в первом тайме благодаря усилиям Кристиана Пулишича. Правда, при этом он получил травму и наставник сборной США Грег Берхальтер прокомментировал ситуацию с игроком.

- Не могу вам сказать, как у него дела. Но мне очень нравится, что один из самых наших талантливых игроков является также и одним из самых трудолюбивых. Я не могу нахвалиться на Кристиана. Конечно, травма - это неприятно, но нам надо двигаться вперед и сражаться с Нидерландами, - цитирует слова Берхальтера BBC One.