​Футболист США утешал игрока Ирана после матча

Во вторник вечером сборная США обыграла Иран в третьем туре группового этапа чемпионата мира со счётом 1:0. Как следствие, американцы пробились в 1/8 финала турнира, а иранцы вылетели.

Иранский защитник Рамин Резаэян был очень огорчён из-за неудачного результата своей команды. После финального свистка футболист начал плакать. В этот момент к нему подошёл игрок США Энтони Робинсон. Американец постарался утешить иранца посредством долгих объятий.

В 1/8 финала чемпионата мира сборная США будет играть против сборной Нидерландов. Матч пройдёт в ближайшую субботу, 3 декабря.