Билялетдинов раскритиковал игру Ирана в матче с США

Российский футбольный тренер Ринат Билялетдинов поделился мнением о вчерашнем матче между сборными Ирана и США (0:1) в заключительном туре группового этапа чемпионата мира – 2022.

«Напряжение чувствовалось, а качества не хватает. США поначалу понравились. Казалось, они выше классом. Но во что вышел играть Иран? Все в обороне. За мяч не цеплялись. Рвения я у них не увидел», - передает слова специалиста «Спорт-экспресс».

Из-за вчерашнего фиаско Иран уступил США второе место в группе и вылетел с чемпионата мира. В свою очередь американцы пробились в плей-офф, где встретятся со сборной Нидерландов.