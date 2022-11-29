В понедельник вечером на чемпионате мира пройдёт матч между сборными Ирана и США. Вероятно, команды разыграют один из билетов в плей-офф, хотя в теории существуют варианты, при которых обе сборные отправятся домой.

Между тем, в России в преддверии этого матча поддержали сборную Ирана посредством видео. Оно транслировалось на экране кинотеатра «Октябрь». Видео показал телеграм-канал «Первый спорт».

«США всегда маленькие. Иран всегда большой. Иран, Россия с тобой!» - такие надписи можно заметить на видео.

Матч сборных Ирана и США стартует в 22:00 по московскому времени. Следить за ходом матча можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.