Сборная США впервые с 1930 года сыграла два «сухих» матча кряду на чемпионатах мира

Сборная США одержала первую победу в чемпионатах мира с 2014 года, американцы переиграли команду Ирана, забив единственный мяч встречи еще в первом тайме благодаря усилиям Кристиана Пулишича. При этом американцы умудрились не пропустить во втором матче кряду, чего с ними не случалось аж с самого первого чемпионата мира в 1930 году.

Тогда американцы сыграли на ноль в первых двух матчах уругвайского Мундиаля, и с тех пор у них больше не получалось провести сразу два матча кряду без пропущенных мячей. Наконец, это получилось сейчас.

В плей-офф финальной части чемпионата мира сборная США сразится с Нидерландами.