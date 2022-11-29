Алиу Сиссе высказался о выходе в плей-офф ЧМ-2022

Наставник сенегальской сборной Алиу Сиссе высказался о выходе в плей-офф катарского чемпионата мира.

«Теперь для нас стартует новый чемпионат — матчи на выбывание. Мы не собираемся довольствоваться тем, чего добились. На таком этапе соревнования не имеет значения, кто соперник, вы должны победить лучших», — заявил бывший капитан африканской команды, чьи слова цитирует ESPN. Специалист отметил, что против Эквадора его подопечные смогли продемонстрировать умение справляться с давлением, что пригодится во встречах навылет.

Напомним, что Сенегал выиграл решающий поединок со счётом 2:1, выйдя впервые за 20 лет в плей-офф чемпионата мира.