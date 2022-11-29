Пименов: Англия выйдет из группы, а кто станет второй командой, сказать сложно

Бывший футболист «Локомотива» Руслан Пименов поделился ожиданиями от предстоящего матча между сборными Ирана и США.

«Две команды показывают хороший футбол: приятно смотреть на игру. Посмотрим, кто справится нервами. Кому это удастся, тот и пройдет дальше», — приводит слова Пименова «Матч ТВ».

По мнению эксперта, сборная Англии точно выйдет из этой группы, а назвать вторую команду сложно.

Матч третьего тура группового этапа чемпионата мира Иран – США состоится сегодня, 29 ноября, начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.

После двух туров Англия возглавляет квартет B, набрав четыре очка. Второй — Иран (3 очка), далее идут США (2) и Уэльс (1).