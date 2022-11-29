Ловчев: «Иран мне нравится»

Чемпион СССР в составе московского «Спартака» Евгений Ловчев высказал своё мнение о поединке Иран – США (матч идёт, счёт 0:1).

Специалист считает, что национальной сборной Ирана необходимо добиться ничейного результата, в связи с чем игрокам нужно грамотно сыграть в защите, а нападающему Сердару Азмуну – забить гол.

«Первый выезд со «Спартаком» у меня был на турнир в Иран, поэтому Иран мне нравится», - цитирует Ловчева «Матч ТВ».

Важно, что эти слова были сказаны до стартового свистка.

На текущий же момент идёт седьмая десятиминутка встречи, сборная США обыгрывает команду Ирана с минимальным счётом, гол забил Кристиан Пулишич.

За прямой трансляцией поединка можно следить на нашем сайте.