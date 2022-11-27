​Клинсманн: «Постараюсь связаться с Кейрушем, чтобы уладить ситуацию»

Главный тренер сборной Ирана Карлуш Кейруш ответил Юргену Клинсманну, назвав слова немца о его команде позорными. Теперь слово снова взял Клинсманн.

«Некоторые слова были вырваны из контекста. Я постараюсь связаться с Кейрушем, чтобы уладить ситуацию. Я никогда не критиковал его или иранскую скамейку запасных. Описанный мною их эмоциональный подход к делу в некотором смысле достоин восхищения. Вся скамейка живёт игрой. Они то встают, то садятся, а Карлуш постоянно заряжает футболистов своей энергией», - слова Клинсманна приводит Goal.com.

Сборная Ирана в настоящий момент готовится к матчу чемпионата мира против США.