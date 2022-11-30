Пулишич принёс США победу над Ираном и путёвку в плей-офф

Сборная США сумела впервые в истории обыграть сборную Ирана. Этот успех принёс «звёздно-полосатым» место в плей-офф.

Во вторник завершился групповой этап в квартете А. В заключительном матче между собой путёвку в плей-офф разыгрывали сборные Ирана и США. Победитель пары выходил в следующий этап при любых раскладах, а проигравший – вылетал. Ничья при определенных раскладах могла бы вывести Иран в плей-офф, но тут нужно было считать расклады. Помимо же спортивной интриги накануне матча было много разговоров вокруг политики.

Накануне матча ходили слухи, что родственникам иранских игроков угрожали, если они не будут петь гимн перед началом матча. Неизвестно, правда ли это, но футболисты его исполнили. Римейка 1998-го года не случилось, футболисты совместную фотографию не сделали.

Обе команды начали матч довольно бодро. То одна команда, то другая убегала к чужой штрафной. Было несколько попыток ударов, но ничего опасного в дебюте никто создать не смог. На 11-й минуте после навеса Пулишич головой направил мяч в створ ворот, но Бейранванд спокойно его забрал.

Постепенно иранцы отошли назад, а американцы забрали себе мяч, но не могли никак это реализовать во что-то опасное. По истечении получаса игры Дест справа сделал пас на Сарджента, который откатил футбольный снаряд назад на угол штрафной на Веа, но тот пробил мимо цели.

На 38-й минуте американцы неожиданно открыли счёт. Иранцы провалилась слева в обороне, это заметил Маккенни, который забросил в штрафную в пустую зону, куда ворвался Дест и сбросил в центр, а Пулишич с близкого расстояния пробил в цель. Автор мяча в этом эпизоде получил повреждение в столкновении с Бейранвандом. Американцы быстро могли увеличить счёт, но не смогли «раскатать» оборону иранцев при атаке три в два.

В компенсированное время американцы забили второй мяч, который был отменён из-за офсайда. В перерыве Пулишича всё же заменили. В дебюте второго тайма Сарджент слева ворвался в штрафную и моно пробил, но Бейранванд оказался на месте. В целом второй тайм начался в том же духе, что и первый. Американцы продолжали владеть мячом и инициативой и не собирались отходить назад, а иранцы не могли никак переломить ход встречи.

Лишь в середине второго тайма иранцы едва не забили. Голизаде вошёл в штрафную справа и прострелил, после борьбы Тареми и Картера-Викерса мяч отскочил к Годдосу, который сходу пробил, но в створ чуть не попал. Вскоре после этого Эззатоллахи издали целился в дальний верхний угол, но чуть не попал. После этих эпизодов американцы чуть отошли назад, отдав мяч иранцам.

К основному времени матча было добавлено 9 минут, так что у иранцев была возможность вырвать путёвку в плей-офф. Шанс был – после навеса Рамина слева со штрафного Пурлиганджи головой бил в угол, но немного не попал в створ. Иранцы давили, забрасывали мяч, устроили навал, но американцы отбивались и пытались просто выстоять. На восьмой минуте после навеса последовала скидка на Тареми, который пытался в падении протолкнуть мяч, тот проскользнул мимо ног Тёрнеру, но защитники отбились. Иранцы требовали пенальти, но зацеп Тареми был слишком несерьёзным. В итоге счёт больше не изменился.

Благодаря этому результату сборная США вышла в плей-офф со второго места. Её соперником в 1/8 финала чемпионата мира станет команда Нидерландов. Этот матч пройдёт 4 декабря.