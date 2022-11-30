Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Группа A
Gollandiya Нидерланды 7 Senegal Сенегал 6 Ekvador Эквадор 4 Katar Катар 0
Группа B
SShA США 5 Angliya Англия 4 Iran Иран 3 Uels Уэльс 1
Группа C
Polsha Польша 4 Saudovskaya Araviya Саудовская Аравия 3 Argentina Аргентина 3 Meksika Мексика 1
Группа D
Franciya Франция 6 Avstraliya Австралия 3 Tunis Тунис 1 Daniya Дания 1
Группа E
Ispaniya Испания 4 Yaponiya Япония 3 Kosta-Rika Коста-Рика 3 Germaniya Германия 1
Группа F
Horvatiya Хорватия 4 Marokko Марокко 4 Belgiya Бельгия 3 Kanada Канада 0
Группа G
Braziliya Бразилия 6 Shveycariya Швейцария 3 Serbiya Сербия 1 Kamerun Камерун 1
Группа H
Portugaliya Португалия 6 Gana Гана 3 Yujnaya Koreya Южная Корея 1 Urugvay Уругвай 1
Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Пулишич принёс США победу над Ираном и путёвку в плей-офф

30 Ноября 2022 • 00:06 Комментировать (2)
Иран
0:1
США
окончен

Сборная США сумела впервые в истории обыграть сборную Ирана. Этот успех принёс «звёздно-полосатым» место в плей-офф.

Протокол игры  
Иран0:1США
  38'Пулишич Кристиан (0:1)
Бейранванд АлирезаРезаэян РаминХоссейни Маджид  77'Пурлиганджи МортезаМохаммади Милад 45' (Карими Али II ( 45') Голизаде Али 77' (Ансарифард Карим ( 77') Нуроллахи Ахмад 71' (Джалали Аболфазл ( 71'  90') Эззатоллахи СаидХаджсафи Эсхан 71' (Тораби Мехди ( 71') Тареми МехдиАзмун Сердар 46' (Годдос Саман ( 46')
Запасные: Хоссейни ХоссейнКанаани Хоссейн  83'Ниазманд ПаямАбедзадех АмирЧешми РузбехАмири ВахидМохаррами СадехХалилзаде Шоджа
Тёрнер МэттДест Серджиньо 82' (Мур Шак ( 82') Картер-Викерс КэмеронРим ТимРобинсон ЭнтониМуса ЮнусАдамс Тайлер  43'Маккенни Уэстон 65' (Акоста Келлин ( 65') Веа Тимоти 82' (Циммерман Уокер ( 82') Сарджент Джош 77' (Райт Хаджи ( 77') Пулишич Кристиан 46' (Ааронсон Бренден ( 46')
Запасные: Моррис ДжорданРейна ДжованниДжонсон ШонЛонг АаронРолдан КристианСкалли ДжозефФеррейра ХесусЙедлин ДеандреХорват ИтанДе ла Торре Лука
29 ноября. Стадион "Аль-Тумама Стадиум".

Во вторник завершился групповой этап в квартете А. В заключительном матче между собой путёвку в плей-офф разыгрывали сборные Ирана и США. Победитель пары выходил в следующий этап при любых раскладах, а проигравший – вылетал. Ничья при определенных раскладах могла бы вывести Иран в плей-офф, но тут нужно было считать расклады. Помимо же спортивной интриги накануне матча было много разговоров вокруг политики.

Накануне матча ходили слухи, что родственникам иранских игроков угрожали, если они не будут петь гимн перед началом матча. Неизвестно, правда ли это, но футболисты его исполнили. Римейка 1998-го года не случилось, футболисты совместную фотографию не сделали.

Обе команды начали матч довольно бодро. То одна команда, то другая убегала к чужой штрафной. Было несколько попыток ударов, но ничего опасного в дебюте никто создать не смог. На 11-й минуте после навеса Пулишич головой направил мяч в створ ворот, но Бейранванд спокойно его забрал.

Постепенно иранцы отошли назад, а американцы забрали себе мяч, но не могли никак это реализовать во что-то опасное. По истечении получаса игры Дест справа сделал пас на Сарджента, который откатил футбольный снаряд назад на угол штрафной на Веа, но тот пробил мимо цели.

На 38-й минуте американцы неожиданно открыли счёт. Иранцы провалилась слева в обороне, это заметил Маккенни, который забросил в штрафную в пустую зону, куда ворвался Дест и сбросил в центр, а Пулишич с близкого расстояния пробил в цель. Автор мяча в этом эпизоде получил повреждение в столкновении с Бейранвандом. Американцы быстро могли увеличить счёт, но не смогли «раскатать» оборону иранцев при атаке три в два.

В компенсированное время американцы забили второй мяч, который был отменён из-за офсайда. В перерыве Пулишича всё же заменили. В дебюте второго тайма Сарджент слева ворвался в штрафную и моно пробил, но Бейранванд оказался на месте. В целом второй тайм начался в том же духе, что и первый. Американцы продолжали владеть мячом и инициативой и не собирались отходить назад, а иранцы не могли никак переломить ход встречи.

Лишь в середине второго тайма иранцы едва не забили. Голизаде вошёл в штрафную справа и прострелил, после борьбы Тареми и Картера-Викерса мяч отскочил к Годдосу, который сходу пробил, но в створ чуть не попал. Вскоре после этого Эззатоллахи издали целился в дальний верхний угол, но чуть не попал. После этих эпизодов американцы чуть отошли назад, отдав мяч иранцам.

К основному времени матча было добавлено 9 минут, так что у иранцев была возможность вырвать путёвку в плей-офф. Шанс был – после навеса Рамина слева со штрафного Пурлиганджи головой бил в угол, но немного не попал в створ. Иранцы давили, забрасывали мяч, устроили навал, но американцы отбивались и пытались просто выстоять. На восьмой минуте после навеса последовала скидка на Тареми, который пытался в падении протолкнуть мяч, тот проскользнул мимо ног Тёрнеру, но защитники отбились. Иранцы требовали пенальти, но зацеп Тареми был слишком несерьёзным. В итоге счёт больше не изменился.

Благодаря этому результату сборная США вышла в плей-офф со второго места. Её соперником в 1/8 финала чемпионата мира станет команда Нидерландов. Этот матч пройдёт 4 декабря.

Роман Андреев

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная США Сборная Ирана
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (2)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
serjpokеr
30 Ноября 2022 в 00:31
Прoгнозы на футбол b e t - g p . r u
CERG
30 Ноября 2022 в 00:27
Концовка огонь!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Эквадор Эквадор
Сенегал Сенегал
1
2
3.00 3.20 2.55
Видео
Окончен
Нидерланды Нидерланды
Катар Катар
2
0
1.35 5.00 10.00
Видео
Окончен
Иран Иран
США США
0
1
3.55 3.40 2.15
Видео
151 мин
Уэльс Уэльс
Англия Англия
0
3
6.00 3.90 1.62
Видео
30.11.22 в 18:00
Тунис Тунис
Франция Франция
15.00 5.40 1.27
Видео
30.11.22 в 18:00
Австралия Австралия
Дания Дания
6.50 3.70 1.62
Видео
30.11.22 в 22:00
Польша Польша
Аргентина Аргентина
5.10 4.10 1.67
Видео
30.11.22 в 22:00
Саудовская Аравия Саудовская Аравия
Мексика Мексика
7.00 4.00 1.55
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 30 Ноября
00:42 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Иран не вышел из группы на шестом ЧМ подряд
00:41 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Наставник американской сборной: «Мы показали в первом тайме, на что способны»
00:37 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Англия впервые за 16 лет выиграла группу чемпионата мира
00:35 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Сборная США впервые с 1930 года сыграла два «сухих» матча кряду на чемпионатах мира
00:31 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Наставник американской сборной: «Не могу нарадоваться на Кристиана»
00:30 · Чемпионат мира 2022 по футболу
США вышли в плей-офф ЧМ в третий раз подряд
00:30 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Пулишич повторил достижение Донована в рамках чемпионатов мира
00:17 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Манчини: «Считал Аргентину фаворитом, но...»
00:13 · Чемпионат мира 2022 по футболу
19-летний Беллингем провёл 20-й матч за сборную Англии
00:08 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Сборная Англии установила свой рекорд по количеству голов на групповом этапе ЧМ
00:04 · Чемпионат мира 2022 по футболу
7 из 16: Нидерланды, Сенегал, Англия и США - новые участники плей-офф
00:02 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Юран – о сборной Южной Кореи: «Они вытащили из себя максимум»
29 Ноября
23:56 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Рэшфорд - первый игрок «Манчестер Юнайтед» со времён Бобби Чарльтона, забивший три мяча на ЧМ ли ЧЕ
23:56 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Экс-хавбек сборной Канады Бернье не считает игру канадцев на ЧМ провалом
23:55 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Юран: «Чем дальше чемпионат мира будет идти, тем интереснее»
Все новости
Рекомендуем